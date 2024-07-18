Тренер «Зенита» назвал главных соперников питерцев в новом сезоне

Не за горами новый сезон российского футбола. Тренер питерского «Зенита» Виллиам де Оливейра порассуждал о главных соперниках чемпиона России в сезоне грядущем.

«Все московские клубы. Есть «Краснодар», который в Суперкубке показал очень хороший футбол. Чемпионат России очень сложный и каждый год меняются конкуренты», - говорит де Оливейра для Sport24.

Напомним, что неделей ранее питерцы уже завоевали трофей. 13 июля «Зенит» обыграл в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар» (4:2). По итогу прошлого сезона «сине-бело-голубые» стали обладателями требла, став чемпионами России, обладателями Кубка и Суперкубка страны.