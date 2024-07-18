В Федерации футбола Казахстана предположили, почему Черчесов согласился на предложение

Российский тренер Станислав Черчесов этим летом встал у руля национальной сборной Казахстана. Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов предположил, почему российский тренер согласился принять предложение.

«Догадываюсь, что его подкупила наша открытость, наша максимальная прозрачность. Мы показали: футбол в Казахстане в последние годы только начинает развиваться», - говорит Барменкулов для «РБ Спорт».

Напомним, что в минувший отборочный цикл на Евро-2024 сборная Казахстана была близка к прямому отбору на чемпионат Европы, но в итоге проиграла решающий стыковой матч. До Черчесова казахстанскую сборную возглавлял Магомед Адиев.