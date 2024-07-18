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Орещук: «Миранчук в МЛС будет Пеле»

18 Июля 2024 • 21:48 Комментировать

Известный футбольный функционер и агент Роман Орещук порассуждал о перспективах Алексея Миранчука в МЛС. Россиянина сватают в США в клуб «Атланта Юнайтед».

«Если он понимает, что в Европе у него будет не так много практики, то почему бы и не поехать в МЛС? Хороший вызов, лига интересная», - говорит Роман для портала Metaratings.

Напомним, что у Миранчука остаётся один год по контракту с «Аталантой» из Бергамо, его нынешним клубом, цвета которого Алексей защищает с 2020 года.

«В МЛС он будет Пеле. Там все, кто умеет обыгрывать и отдавать – Пеле. Спокойно и не напрягаясь проявит себя», - добавляет Орещук.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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