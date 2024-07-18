Ташуев назвал главную проблему московского «Динамо»

Российский тренер Сергей Ташуев, прекрасно знающий наставника московского «Динамо» Марцела Личку, назвал главную проблему «бело-голубых» на данный момент.

«Знаю структуру команд Лички, «бело‑голубым» важно найти баланс между обороной и атакой. С 60–70‑й минуты «Динамо» команда сдаёт и прогибается вниз. В чём проблема, я не знаю, но за золото они могут побороться, если исправят эту проблему», - говорит Ташуев для телеканала «Матч ТВ».

Свой новый сезон РПЛ «Динамо» начнёт в грядущие выходные. 20 июля в субботу «бело-голубые» сыграют против воронежского «Факела» дома на «ВТБ Арене». В прошлом сезоне столичный клуб финишировал на третьем месте турнирной таблицы Премьер-лиги.