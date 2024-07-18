Ташуев – о Станковиче: «Контрольные матчи не убедили»

Российский тренер Сергей Ташуев со скепсисом высказался о московском «Спартаке». Через несколько дней «красно-белые» стартуют в новом сезоне РПЛ, а тренировать команду будет Деян Станкович, возглавивший клуб в межсезонье.

«Работать в «Ференвароше» с сильнейшими игроками лиги — одна история. Совсем другое — в «Спартаке», в вечной конкуренции с другими клубами. Контрольные матчи не убедили, обычная игра, сложно что-то выделить, рисунка игры нет», - говорит Ташуев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» Станковича отправится в Оренбург, где сыграет с местным одноимённым клубом.