Вендел и Клаудиньо попали в заявку «Зенита» на сезон РПЛ, Бакаев – нет

Два бразильских легионера полузащиты питерского «Зенита» в лице Маркуса Вендела и Клаудиньо попали в заявку «сине-бело-голубых» на грядущий сезон РПЛ. Такая информация опубликована на сайте РПЛ.

Напомним, что оба футболиста, судя по слухам, близки к уходу из «Зенита». Вендела связывают с «Галатасараем», чемпионом Турции. Клаудиньо же, согласно некоторым новостям, уже практически вернулся в Бразилию и пополнил ряды «Фламенго».

Любопытно, что в заявке не оказалось полузащитника Зелимхана Бакаева. Он минувший сезон провёл в аренде в клубе из ОАЭ – «Аль-Вахда».

«Зенит» в прошлом сезоне завоевал требл. В начале сезона текущего питерцы вновь стали обладателями Суперкубка России.