Непомнящий назвал аргумент в пользу качественной работы Карпина в «Ростове»

Через несколько дней «Ростов» начнёт свой очередной сезон в Российской премьер-лиге под руководством Валерия Карпина. Опытный отечественный тренер Валерий Непомнящий рассказал, почему работу Карпина в Ростове-на-Дону можно считать качественной.

«Вижу, что Карпин вырос как тренер. Он растит игроков, которые у него прибавляют. Мне кажется, это основной критерий качественной работы тренера, его игроки прибавляют», - делится Непомнящий с «Чемпионатом».

Напомним, что в первом туре грядущего сезона РПЛ дончанам противостоит московский ЦСКА. Матч пройдёт в Ростове-на-Дону, его планируемая дата – 21 июля, это воскресенье.