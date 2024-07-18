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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий назвал аргумент в пользу качественной работы Карпина в «Ростове»

18 Июля 2024 • 20:15 Комментировать

Через несколько дней «Ростов» начнёт свой очередной сезон в Российской премьер-лиге под руководством Валерия Карпина. Опытный отечественный тренер Валерий Непомнящий рассказал, почему работу Карпина в Ростове-на-Дону можно считать качественной.

«Вижу, что Карпин вырос как тренер. Он растит игроков, которые у него прибавляют. Мне кажется, это основной критерий качественной работы тренера, его игроки прибавляют», - делится Непомнящий с «Чемпионатом».

Напомним, что в первом туре грядущего сезона РПЛ дончанам противостоит московский ЦСКА. Матч пройдёт в Ростове-на-Дону, его планируемая дата – 21 июля, это воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Валерий Непомнящий ещё теги
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