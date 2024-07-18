Пименов: «Акрон» может навязать борьбу «Локомотиву»

20 июля открывается новый сезон Российской премьер-лиги. Состоится открытие сезона в московском Черкизове, где местный «Локомотив» примет дебютанта высшей лиги – «Акрон» из Самарской области. Экс-форвард «Локо» Руслан Пименов полагает, что новичок РПЛ сможет навязать борьбу «железнодорожникам» в гостях.

«Полагаю, дебютанту Премьер-лиги вполне может удастся навязать «красно‑зеленым» борьбу на их поле. Почему? «Локо» за последнее время покинули несколько лидеров», - говорит Пименов телеканалу «Матч ТВ».

«Локо» по итогу прошлого сезона стал четвёртым, летом клуб покинули важные игроки атаки – Максим Глушенков и Антон Миранчук.

«Акрон» пробился в элиту российского футбола через стыки, обыграв «Урал» (3:2).