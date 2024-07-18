Столичное «Динамо» интересуется защитником «Сочи» Ваней Дркушичем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Правда, сам словенец пока отдаёт приоритет продолжению своей футбольной карьеры в Европе.

Напомним, что в минувшем сезоне «Сочи», клуб Дркушича вылетел из Российской премьер-лиги, заняв 16-е место турнирной таблицы. После сезона Ваня был основным защитником в сборной Словении на прошедшем в Германии Евро-2024. Балканцы пропустили за весь турнир всего лишь два гола и смогли добраться до первой стадии плей-офф, где проиграли сборной Португалии в серии послематчевых пенальти по итогу нулевой ничьей в основное и дополнительное время.