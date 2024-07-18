Черданцев: «Я предпочёл бы Соболева Кассьерре»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев порассуждал о форвардах московского «Спартака» и питерского «Зенита», а именно Александре Соболеве и Матео Кассьерре. В последние недели не утихают слухи о том, что Соболев может перебраться в «Зенит» и стать конкурентом лучшему бомбардиру прошлого сезона Премьер-лиги.

«Сравнивая его с Кассьеррой, предпочту Сашу. Он гораздо более разносторонний и сильный, с характером. В хорошей форме Соболев – это форвард очень высокого класса по российским меркам», - цитирует Черданцева телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Спартак», не смотря на все слухи вокруг Соболева и «Зенита», заявил игрока на сезон грядущий.