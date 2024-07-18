Кечинов сомневается в лёгкой победе «Спартака» в Оренбурге

Через несколько дней московский «Спартак» стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги. Соперник тот же, что и в 30-м туре сезона прошлого – «Оренбург». Да и встреча также пройдёт на Урале.

Бывший спартаковец Валерий Кечинов не ожидает от коллектива Деяна Станковича уверенной победы.

«У «Спартака» есть если не феномен, то данность: сыграть он может как угодно. Какой-то уверенности в том, что «Спартак» приедет Оренбург и одержит победу, у меня нет. Как правило, «красно-белые» в этом городе играют тяжело», - рассуждает Кечинов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что начнут сезон спартаковские футболисты под руководством нового главного тренера в лице Деяна Станковича. Под его началом «Спартак» прошёл предсезонную подготовку.

Кечинов — о перспективах «Спартака»: Тренер новый, но футболисты те же