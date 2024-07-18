Тюкавин назвал самых быстрых игроков московского «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своих одноклубниках и назвал пару самых быстрых динамовцев.

«Самые быстрые — Скопа [Дмитрий Скопинцев] и Милан Майсторович», - говорит Тюкавин «Чемпионату».

Что любопытно, к лучшим дриблёрам Тюкавин Скопинцева не отнёс.

«Пускай будет Нгамалё», - добавил форвард.

Что же касается лучшего удара в «Динамо», то лидером по этому показателю Тюкавин назвал мексиканского легионера «Динамо» Луиса Чавеса.

Напомним, новый сезон РПЛ «Динамо» начинает в воскресенье, 21 июля. Соперник «бело-голубых» - воронежский «Факел». Матч пройдёт на «ВТБ Арене».

Ранее Тюкавин пояснил, почему он не меняет игровой номер.