Тюкавин назвал самых быстрых игроков московского «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своих одноклубниках и назвал пару самых быстрых динамовцев.
«Самые быстрые — Скопа [Дмитрий Скопинцев] и Милан Майсторович», - говорит Тюкавин «Чемпионату».
Что любопытно, к лучшим дриблёрам Тюкавин Скопинцева не отнёс.
«Пускай будет Нгамалё», - добавил форвард.
Что же касается лучшего удара в «Динамо», то лидером по этому показателю Тюкавин назвал мексиканского легионера «Динамо» Луиса Чавеса.
Напомним, новый сезон РПЛ «Динамо» начинает в воскресенье, 21 июля. Соперник «бело-голубых» - воронежский «Факел». Матч пройдёт на «ВТБ Арене».
Ранее Тюкавин пояснил, почему он не меняет игровой номер.
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