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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ

18 Июля 2024 • 18:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
1 1.57 X 4.30 2 5.50
20.07 15:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи стартового тура Премьер-лиги. Отметим, кто будет работать на играх топ-команд.

Матч «Локомотив» - «Акрон» обслужит бригада Владимира Москалёва. У мониторов будут работать Павел Шадыханов (ВАР) и Артём Любимов (АВАР).

На игру «Крылья Советов» - «Зенит» назначен Сергей Иванов. В случае необходимости он будет получать сигналы от Артёма Чистякова (ВАР), которому поможет Евгений Буланов (АВАР).

Сергей Карасёв будет работать в поле на матче «Ростова» и ЦСКА. У монитора в качестве ВАР отработает Павел Кукуян, которому будет ассистировать Вера Опейкина.

«Динамо» и «Факел» будет судить Кирилл Левников при поддержке Андрея Фисенко (ВАР) и Василия Казарцева (АВАР).

На матч «Оренбург» - «Спартак» назначен Алексей Сухой. Ему помогут Артём Любимов (ВАР) и Алексей Амелин (АВАР).

Ознакомиться с остальными назначениями можно в публикации ниже.

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