Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи стартового тура Премьер-лиги. Отметим, кто будет работать на играх топ-команд.

Матч «Локомотив» - «Акрон» обслужит бригада Владимира Москалёва. У мониторов будут работать Павел Шадыханов (ВАР) и Артём Любимов (АВАР).

На игру «Крылья Советов» - «Зенит» назначен Сергей Иванов. В случае необходимости он будет получать сигналы от Артёма Чистякова (ВАР), которому поможет Евгений Буланов (АВАР).

Сергей Карасёв будет работать в поле на матче «Ростова» и ЦСКА. У монитора в качестве ВАР отработает Павел Кукуян, которому будет ассистировать Вера Опейкина.

«Динамо» и «Факел» будет судить Кирилл Левников при поддержке Андрея Фисенко (ВАР) и Василия Казарцева (АВАР).

На матч «Оренбург» - «Спартак» назначен Алексей Сухой. Ему помогут Артём Любимов (ВАР) и Алексей Амелин (АВАР).

Ознакомиться с остальными назначениями можно в публикации ниже.