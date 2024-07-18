«Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым

Крайний защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев подписал новый контракт с московским клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых». Срок нового трудового соглашения — пять лет.

27-летний защитник выступает за «Динамо» с января 2020 года. За это время он появился на поле в 143 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Скопинцева составляет 3,5 млн евро.

20 июля «Динамо» сыграет дома с «Факелом» в рамках первого тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20: 00 (мск).