Тюкавин рассказал, почему не меняет игровой номер

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, почему не меняет свой игровой номер. Нападающий выступает за «бело-голубых» в футболке с цифрой «70» на спине.

«У нас сейчас как раз свободны 9-й и 10-й, но я начал с 70-го, и все хорошо идет. Менять не планирую», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

В прошедшей кампании 22-летний Тюкавин появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов.

В субботу, 20 июля, «Динамо» встретится на своем поле с воронежским «Факелом». Игра между командами должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени.