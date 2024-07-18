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Назван лучший судья прошлого сезона в России: Кукуян – на третьем месте

18 Июля 2024 • 18:03 Комментировать

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал информацию о лучших судьях прошлого футбольного сезона. Лучшие рефери России были определены судейским департаментом РФС.

Первое место в рейтинге лучших арбитров в поле занял Сергей Карасёв. На второй строчке расположился Кирилл Левников, а тройку замкнул Павел Кукуян.

Дальше в топ-10 судьи идут так: Алексей Сухой, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Чебан, Виталий Мешков, Артём Чистяков и Владислав Безбородов.

Если говорить об ассистентах судей, то первое место занял Андрей Образко, второе – Игорь Демешко, а третье – Максим Гаврилин.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Сергей Карасёв Кирилл Левников Павел Кукуян ещё теги
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