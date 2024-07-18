Мелёшин: Мечтаю, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Форвард столичного «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос о целях в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Хочется, чтобы мой родной дом, моя любимая команда стала чемпионом. Это моя заветная мечта», — приводит слова Мелёшина портал «РБ Спорт».

По поводу личных целей Мелёшин заявил, что хочет забивать как можно больше голов.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В рамках первого тура нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» встретятся в гостях с «Оренбургом». Игра пройдет 21 июля и начнется в 17:30 по мск.