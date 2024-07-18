Заварзин: «Соболев в «Спартаке» — чужой среди своих»

Футбольный функционер Юрий Заварзин, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о ситуации с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

В текущее трансферное окно активно обсуждается возможный трансфер форварда в санкт-петербургский «Зенит».

По мнению Заварзина, сейчас Соболев чувствует определенный дискомфорт.

«Те иностранцы, которые собраны в атаке у «Спартака», ближе друг к другу, не каждый из них отдаст пас русскому. Поэтому сегодня Соболев в «Спартаке» — чужой среди своих», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже в субботу, 20 июля.