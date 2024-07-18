Газзаев перечислил команды, которые будут бороться за медали РПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев перечислил команды, которые, на его взгляд, будут бороться за призовые места в новом сезоне Российской премьер-лиги. Надо сказать, что Газзаев не удивил своим выбором.

«Думаю, что за призовые места будут бороться «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак» «Локомотив» и ЦСКА», - цитирует Газзаева Metaratings.

Новый чемпионат России стартует уже в субботу, 20 июля, – в этот день пройдут сразу четыре матча первого тура. Чемпионский титул Российской премьер-лиги будет защищать питерский «Зенит», который занимал первое место в каждом из шести предыдущих сезонов.