Стало известно, обращался ли «Локомотив» в «Спартак» по трансферу Литвинова

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов не покинет клуб.

Как сообщает телеграм-канал «Дай Ударить», «Локомотив» не обращался в «Спартак» по Литвинову. Утверждается, что в стане «красно-белых» рассчитывают на своего воспитанника и не планируют с ним расставаться.

В прошлом сезоне 22-летний Литвинов принял участие в 31 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор хавбека со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.