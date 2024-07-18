Скопинцев продлил контракт с «Динамо» — источник

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, 27-летний футболист подписал новый контракт с «Динамо» до 2029 года.

Стоит сказать, что ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Скопинцеву.

Защитник выступает за «бело-голубых» с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок появился на поле в 36 встречах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Скопинцева составляет три с половиной миллиона евро.