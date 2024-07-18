«Дзюба усилил бы «Спартак» — Тарханов

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о возможном возвращении экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в стан «красно-белых».

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака». Игрок покинул клуб в 2015 году, перебравшись в «Зенит».

— Считаю, Дзюба не хуже любого нападающего в России. Он мог бы играть в «Спартаке» и усилил бы команду, — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Последние полтора года Дзюба провел в «Локомотиве», но текущим летом «железнодорожники» решили не предлагать новый трудовой договор 35-летнему форварду. По сей день Дзюба является свободным агентом.