Эмануэль Мело, представитель защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-футбол.Ру» ответил об интересе греческого «Олимпиакоса» к его клиенту.

— Да, «Олимпиакосу» интересен Виллиан, — заявил агент.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Олимпиакос» проявляет интерес к Роше и защитнику «Спартака» Срджану Бабичу, однако «красно-белые» своего игрока отпускать не планируют.

В минувшем сезоне Роша провел 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в шесть миллионов евро.