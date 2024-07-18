Агент: «Николай Заболотный входил в сферу интересов «Спартака»

Антон Синьков, агент голкипера «Сочи» Николая Заболотного, отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к своему клиенту.

«В списке [«Спартака»] было много фамилий, в частности, Заболотный входил в сферу интересов. Но как я понимаю, свой выбор они сделали не в пользу Николая, и скоро все озвучат», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Заболотный выступает за «Сочи» с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, пропустил 31 гол и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что ранее Заболотный уже играл за «Спартак» с 2011 по 2014 год.