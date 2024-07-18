Тюкавин ответил, в каких компонентах ему нужно прибавлять

Нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» ответил на вопрос, в каких компонентах игры ему следует прибавлять.

«Прибавлять нужно во всём. Вообще во всём: от качества передач до правильных открываний. А чем я хорош – это нужно спрашивать у ребят, кто разбирается. Говорите, я гибкий и есть чувство гола? Ну, пускай так», - цитирует Тюкавина «Чемпионат».

За первую команду «Динамо» Тюкавин провёл 129 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 26 голевых передач на партнёров.

В стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Факела» на своём стадионе. Этот матч пройдёт в ближайшую субботу, 20 июля.