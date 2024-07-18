Тошич: Николич пришёл в ЦСКА, чтобы выигрывать трофеи

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах «армейцев» под руководством Марко Николича.

«Николич способен бороться с «Зенитом». Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Тошича Sport24.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место. После этого Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера команды. Новым наставником стал Марко Николич.

20 июля ЦСКА встретится в гостях с «Ростовом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.