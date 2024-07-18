Семак ответил на вопрос о возможном уходе игроков из «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможных уходах футболистов из команды в летнее трансферное окно. По словам специалиста, некоторые игроки могут покинуть клуб при поступлении предложений.

«Тут зависит от предложений, которые поступают и будут поступать для тех игроков, кто у нас сейчас не проходит в состав. Мы никого не удерживаем. Есть предложения – пожалуйста, мы открыты, мы обсуждаем», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к матчу стартового тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Команды сыграют в субботу, 20 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.