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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин выбрал троих защитников, против которых ему было сложнее всего

18 Июля 2024 • 16:26 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выбрал троих защитников, против которых ему было сложнее всего действовать на футбольном поле.

«За сборную играл против серба Страхини Павловича. Ещё Срджан Бабич из «Спартака». И пусть будет… Кто там в «Зените» есть? Пускай Родригао. То, что тот или иной защитник в порядке, чувствую по борьбе», - цитирует Тюкавина «Чемпионат».

В первом туре Российской премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Срджан Бабич Константин Тюкавин Родригао Страхинья Павлович ещё теги
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