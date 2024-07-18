Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выбрал троих защитников, против которых ему было сложнее всего действовать на футбольном поле.

«За сборную играл против серба Страхини Павловича. Ещё Срджан Бабич из «Спартака». И пусть будет… Кто там в «Зените» есть? Пускай Родригао. То, что тот или иной защитник в порядке, чувствую по борьбе», - цитирует Тюкавина «Чемпионат».

В первом туре Российской премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.