Кечинов — о перспективах «Спартака»: Тренер новый, но футболисты те же

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах столичного клуба в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт заявил, что в «Спартак» пришел новый тренер, но игроки в команде остались те же, которые не выполнили задачу в прошлых сезонах.

— Не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Будет хорошо, если попадет в тройку, — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.

В рамках первого тура нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» встретятся в гостях с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля, начало — в 17:30 по мск.