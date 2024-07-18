Названа сумма вероятного трансфера Вендела из «Зенита»

В ближайшее время полузащитник Маркус Вендел может сменить клубную прописку, перебравшись из «Зенита» в «Галатасарай». Как сообщает Milliyet, питерский клуб разрешил 26-летнему футболисту переехать в Турцию.

По данным источника, с учётом бонусных выплат сумма трансфера Вендела составит 16 миллионов евро.

За «Зенит» Маркус Вендел играет с октября 2020 года. За четыре сезона бразилец провёл 124 официальных матча, в которых записал на свой счёт 20 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что «Галатасарай» является действующим чемпионом Турции.