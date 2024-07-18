Кечинов не сомневается в очередном чемпионстве «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о чемпионской борьбе в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Хотелось бы, чтобы этот сезон был, как минимум, как предыдущий. Но, наверное, «Зениту» вновь никто не помешает стать чемпионом», — заявил Кечинов «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что «Зенит» хорошо провел трансферную кампанию и сейчас имеет футболистов на два состава.

Стоит сказать, что последние шесть розыгрышей чемпионата России завершились победой «сине-бело-голубых».

20 июля «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов» в рамках первого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.