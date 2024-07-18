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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов объяснил, почему «Локомотив» завершит сезон в середине таблицы

18 Июля 2024 • 16:01 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Акрон
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20.07 15:00

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах «Локомотива» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, за призовые места снова будут бороться «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

«А вот «Локомотив» — вряд ли, так как из него ушли ключевые футболисты, а им на замену никого не купили», — заявил Кечинов «Спорт-Экспрессу».

Экс-футболист считает, что по итогам сезона «Локомотив» будет в середине таблицы чемпионата России.

Стоит сказать, что летом «железнодорожники» потеряли Артёма Дзюбу, Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Максима Глушенкова и ряд других игроков.

Как выступит «Локомотив» в сезоне 2024/25
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Кечинов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Vladik1993-25
18 Июля 2024 в 16:08
Ну так в прошлом сезоне Локомотив был выше и Спартака и ЦСКА так что не беда если в этом сезоне Локомотив будет ниже
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