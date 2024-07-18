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В «Сочи» высказались о самовольном отъезде легионера

18 Июля 2024 • 15:57 Комментировать

Защитник Яхья Аттият-Аллах сбежал из «Сочи», о чём накануне рассказали в клубе. Комментарий по поводу ситуации дал Дмитрий Рубашко, который в «Сочи» занимает должность генерального директора.

«Давайте будет корректными – не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления. Такой факт есть. Разрыв контракта? Мы найдём, как воздействовать на футболиста. Этот вопрос находится в процессе», - цитирует Рубашко Sport24.

Яхья Аттият-Аллах провёл за «Сочи» 11 официальных матчей. В них марокканский защитник забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Сочи» в стартовом туре Мелбет-Первой лиги проиграл «Уралу» на выезде со счётом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Яхья Аттият-Аллах ещё теги
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