Бушманов считает, что «Спартак» может побороться за медали

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом розыгрыше чемпионата России.

«Думаю, что «Спартак» каждый год в состоянии побороться за медали. Новый сезон – не исключение», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В новый сезон «красно-белые» входят с новым тренером Деяном Станковичем.

В рамках первого тура чемпионата России «Спартак» проведет гостевой поединок против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.