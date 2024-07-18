Агент Жиго допустил возвращение игрока в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак».

Ранее стало известно, что новый наставник «Марселя» не рассчитывает на 30-летнего Жиго.

Агент заявил, что пока никто из России на него не выходил.

«Спартак» — очень большой клуб, а Самуэль очень любит и его, и искренних болельщиков «красно‑белых». Если «Спартак» позвонит мне, то почему бы и нет», — приводит слова Беншенафи «Матч ТВ».

Напомним, Жиго защищал цвета «народной команды» с 2018 по 2022 год и стал настоящим любимчиком «красно-белой» торсиды.

Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.