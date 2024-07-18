Мостовой не верит, что Жиго вернётся в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении защитника «Марселя» Самуэля Жиго в РПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний игрок был отстранен от тренировок с основным составом «Марселя», новый тренер не рассчитывает на защитника.

«Жиго — защитник хорошего уровня для нашего чемпионата. Если он вернется, это будет хороший переход и хорошая новость. Он же был одним из лучших в «Спартаке», — приводит слова Мостового Metaratings.

При этом эксперт отметил, что не верит в возвращение Жиго в Российскую премьер-лигу.

В прошлом сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до следующего лета.