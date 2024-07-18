«Галатасарай» согласовал с «Зенитом» трансфер Вендела

Бразильский хавбек «Зенита» Маркус Вендел может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Ajansspor, «Зенит» согласился отпустить 26-летнего футболиста в турецкий «Галатасарай». Сообщается, что сам Вендел уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в одном матче, в котором отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Вендела в 20 миллионов евро.