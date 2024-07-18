На новой форме «Рубина» вышиты имена болельщиков, купивших абонементы за последние пять лет

Казанский «Рубин» выпустил новую форму на предстоящий сезон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Домашняя форма по традиции выполнена в рубином цвете и посвящена Татарстану, а вот на гостевом зеленом комплекте клуб решил нанести имена и фамилии всех болельщиков, которые покупали абонементы за последние пять лет, поддерживая команду даже во времена выступления в Мелбет-Первой лиге. Резервная форма создана в белой раскраске.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Рубин» встретится в гостях с «Пари НН». Игра пройдет 22 июля, начало запланировано на 20:00 по мск.