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На новой форме «Рубина» вышиты имена болельщиков, купивших абонементы за последние пять лет

18 Июля 2024 • 15:10 Комментировать
Пари НН
...
Рубин
22.07 20:00

Казанский «Рубин» выпустил новую форму на предстоящий сезон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Домашняя форма по традиции выполнена в рубином цвете и посвящена Татарстану, а вот на гостевом зеленом комплекте клуб решил нанести имена и фамилии всех болельщиков, которые покупали абонементы за последние пять лет, поддерживая команду даже во времена выступления в Мелбет-Первой лиге. Резервная форма создана в белой раскраске.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Рубин» встретится в гостях с «Пари НН». Игра пройдет 22 июля, начало запланировано на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин

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