Стало известно, интерес ли Дркушич «Спартаку»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич не перейдёт в московский «Спартак».

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний словенец получил два предложения от топ-клубов Российской премьер-лиги.

По сведениям Metaratings, «Спартак» не делал предложение по Дркушичу. Отмечается, что ранее клубу предлагали приобрести защитника за три-четыре миллиона евро, но данный вариант не заинтересовал «красно-белых».

Действующий трудовой договор Дркушича с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три с половиной миллиона евро.