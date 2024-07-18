Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за золото в РПЛ в новом сезоне.

- Ожидаете ли интригу в борьбе за первое место?

- Конечно. Матч Суперкубка подтвердил это. Понятно, что в любом случае фаворитом будет «Зенит», но для этого надо быть в порядке. Если он чуть сбавит, то сразу поймет, что легко ему снова не будет. Так что интрига точно имеется.

- «Зенит» наиболее активен на трансферном рынке, по сравнению с другими командами. Это не смущает?

- Нет. Это наш лидер, так и должно быть, чтобы держаться наверху. Тем более, когда есть возможности, отличные от других. Питерцы этим прекрасно пользуются.

- Но это говорит о том, что «Зенит» станет еще сильнее по сравнению с другими клубами и еще больше оторвется от них по качеству игроков.

- Возможно. Здесь надо понимать, что одной селекции мало. Надо соответствовать и быть в порядке. Когда все это есть, тогда все ладится. А конкурентам надо быть готовым к тому, чтобы в случае возможности, навязать свою борьбу. Думаю, что такое понимание есть у всех, и как только питерцы расслабляются, никто не дремлет.

- Получается, «Зенит» будет бороться сам с собой?

- Это участь всех суперклубов. Когда ты в порядке, тебе сложно оказать конкуренцию.

- Какие клубы назовете основными конкурентами «Зенита»?

- Это наши лидеры: «Краснодар», «Спартак». В ЦСКА пришел Николич. Это неплохой тренер, и мне он импонирует. «Динамо» отмечу. Оно нацелится на борьбу.

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- «Спартак» и «Динамо» пока купили только по одному футболисту. Этого достаточно для борьбы за медали?

- Время покажет. С «Зенитом» будет сложно. Усиление всем требуется, но надо учитывать возможности. Главное – у клубов есть правильное движение, что и дает надежду на то, что будет интересно.

- «Краснодар» несет кадровые потери. Его результаты пойдут вниз?

- Видно, что команда управляемая. Это очень важно. Но есть ротация, и это нормально. Хорошо, что команда может отпустить кого-то из лидеров. Футболистам надо расти, развиваться. Мне кажется, южане все-таки удержат лидирующие позиции. Тем более, костяк они сохранили.

- «Локомотив» лишился ряда своих лидеров, и громких трансферов на вход пока нет. Что об этом думаете?

- Он борется сам с собой. Очень сложно Галактионову в такой ситуации. Здесь надо разобраться с общим вектором – куда клубу идти и какую нишу в российском футболе занять. Потеря трех человек – это много, а тут гораздо больше ребят ушло. Среди них лидеры. Но я не думаю, что все они незаменимы. Возможно, на первых порах тренерскому штабу будет сложно, из-за короткого межсезонья. Но надо доверять молодежи. Что чемпионат Европы и показал.

Елена Григорьевская