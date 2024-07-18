Самедов назвал четырёх игроков, которые могут стать лучшим бомбардиром РПЛ

На днях стартует новый чемпионат России. Известный в прошлом футболист Александр Самедов ответил на вопрос, кто может стать лучшим бомбардиром нового сезона Российской премьер-лиги.

«Наверное, назову Кассьерру. Может быть, Кордоба и Глушенков вмешаются. Смолов, может, тряхнет стариной», - цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лучшим бомбардиром прошлого российского чемпионата стал форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Колумбийский футболист смог забить 21 гол.

Добавим, что «Зенит» защиту чемпионского титула начнёт с гостевого матча против «Крыльев Советов».