Тюкавин — об упущенном чемпионстве: «Вышли, проиграли и уехали»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал упущенный чемпионский титул в последнем туре прошлого сезона РПЛ.

«Как это получилось? Вот так: вышли, проиграли и уехали. Если честно, обидно и за болельщиков, и за клуб», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Игрок признался, что после поражения от «Краснодара» в последнем туре РПЛ все были разочарованы.

Напомним, по итогам сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от «Зенита» на одно очко.

20 июля «Динамо» встретится дома с «Факелом» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 20:00 по московскому времени.