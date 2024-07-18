Семак оценил календарь «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу календаря команды на старте сезона. После матча за суперкубок питерцам в первых двух турах Премьер-лиги предстоит сыграть на выезде – против «Крыльев Советов» и «Рубина».

«Календарь непростой. С учётом Суперкубка у нас три выездных матча, домашние игры тоже в начале сезона с командами, которые будут вести борьбу за медали, за верхние места. Конечно, он непростой. Ни одной лёгкой игры на старте у нас нет», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» завоевал суперкубок России, обыграв в Волгограде «Краснодар» со счётом 4:2. Стартовый матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов» питерцы проведут в субботу, 20 июля. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.