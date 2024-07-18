Барриос: «Зениту» очень важно начать с победы»

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос поделился комментарием о первом матче нового розыгрыша чемпионата России.

— Конечно же, очень важно начать с победы, у нас впереди два непростых матча — оба выездные. Поэтому нужно проявить максимум решимости, — цитирует Барриоса пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, подопечные Сергея Семака уже провели один товарищеский матч, одержав победу над «Краснодаром» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2.

20 июля «Зенит» проведет первую игру в рамках чемпионата России – 2024/25. Соперником «сине-бело-голубых» станут «Крылья Советов». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по мск.