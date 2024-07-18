Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак назвал игрока «Зенита», который пропустит первый матч в РПЛ

18 Июля 2024 • 13:57 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
1 6.10 X 4.20 2 1.55
20.07 17:30

В субботу «Зенит» проведёт первый матч нового чемпионата России. Команда Сергея Семака будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. В преддверии игры рулевой питерской команды высказался о травме защитника Родригао, полученной в недавнем матче за суперкубок.

«Надеюсь, что [травма] не серьёзная. Эту игру он пропустит, но что касается последующих матчей, то нужно смотреть, насколько быстро будет проходить процесс восстановления, реабилитации и набора формы», - цитирует Семака сайт «Зенита».

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» стартует 20 июля в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой в Самаре во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Родригао ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Июля
13:58
Барриос: «Зениту» очень важно начать с победы»
13:57
Семак назвал игрока «Зенита», который пропустит первый матч в РПЛ
13:53
Семак оценил перспективы «Крыльев Советов»
13:18
Ринат Билялетдинов — о Глушенкове: «Таких игроков у нас мало»
11:18
​Начнёт ли «Зенит» в чемпионате России с победы: мнение экспертов
11:08
Смородская заявила, что никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
09:00
Лахиялов: «Единственный конкурент «Зенита» – это «Зенит»
00:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Зенит РПЛ — 20 июля 2024
17 Июля
21:10
Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о цели на новый сезон
20:27
Сергеев: «Не смотрел на какие-то большие зарплаты, просто хотел играть в футбол»
20:20
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Зенит чемпионата России – 20 июля 2024
20:17
Названа зарплата Илича в «Зените»
19:27
Булыкин рассказал, кто сможет составить «Зениту» конкуренцию в новом сезоне
19:09
Мостовой: «Если «Зенит» так отвозил «Краснодар», то что будет с другими?» 1
10:42
Гасилин: «Глушенков - игрок высокого уровня, который всем всё доказал»
16 Июля
21:51
Гацкан: Думал, что Глушенков уедет в Европу, но он выбрал «Зенит»
18:28
«Нет ощущения, что «Зенит» непобедим» — Руслан Литвинов 1
16:16
Вендел готов перейти в «Галатасарай»
15:28
Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении
14:53
Клаудиньо принял окончательное решение о будущем в «Зените»
14:45
«Зенит» не устал выигрывать трофеи» — Чистяков
15 Июля
22:27
Кассьерра заявил, что готов к конкуренции с Соболевым
21:54
«Зенит» планирует значительно увеличить зарплату Клаудиньо 1
21:17
«Зенит» придержал трансфер Клаудиньо во «Фламенго» — раскрыта причина
20:42
Мостовой заявил, что «Зенит» по всем пунктам превосходит «Спартак»
16:36
«Зенит» готов отпустить Коваленко в «Крылья Советов», но есть нюанс
14 Июля
23:21
Тренер «Зенита» Жевнов: «Готовимся побеждать в каждом турнире»
23:12
Ерохин отреагировал на досрочные поздравления «Зенита» с чемпионством
22:55
Ерохин — о конкуренции: «Не только у «Зенита» стоит задача стать чемпионами»
22:45
Газзаев оценил приобретение «Зенита» в лице Глушенкова
22:31
Тренер «Зенита»: «Сделаем всё, чтобы победить в следующем сезоне» 1
22:21
Андрей Мостовой объяснил, почему входит в новый сезон с огромной мотивацией
20:56
В «Зените» анонсировали уход игроков
19:34
Чистяков заявил, что не общался с руководством «Зенита» о своём будущем в клубе
19:22
Руслан Нигматуллин: «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку»
17:14
Андрей Мостовой: «У меня был вариант с Европой»
15:46
Динияр Билялетдинов: Победа «Зенита» не удивила
15:39
Дуглас Сантос рассказал, останется ли в «Зените»
13 Июля
11:18
Аршавин: «Надеюсь и верю, что «Зенит» не допустит интриги в новом сезоне» 1
12 Июля
08:16
«Матч ТВ» покажет три матча первого тура чемпионата России
11 Июля
19:08
Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»
10 Июля
17:11
В «Крыльях Советов» рассказали, в каком случае могут подписать Сергеева
14:44
Президент РПЛ назвал «Зенит» фаворитом сезона
13:59
Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» дублёром Сантоса
13:14
Михаил Кержаков: «Пока есть контракт — играем»
12:46
Деменко — о Соболеве в «Зените»: «Для меня непонятен этот риск»
09 Июля
18:49
Раскрыта потенциальная зарплата Соболева в «Зените»
17:43
«Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит» — Титов
16:06
Белоус: «Соболеву денежки важнее игры»
15:44
«Спартак» не станет чемпионом» — Жирков
15:38
Гаврилов: Соболев не будет играть в «Зените»
14:18
Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»
14:08
Канчельскис: Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Дзюбы в «Зените»
08 Июля
20:18
Стало известно, когда Соболев станет игроком «Зенита» 3
07 Июля
19:11
Аршавин: Соболев? Состав «Зенита» и так очень усилен
15:14
Корниленко: «Мы с пониманием отнеслись к выбору Горшкова»
15:04
В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Сергеева в «Крылья Советов»
13:46
Корниленко отреагировал на слухи о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»
13:39
Осинькин: Буду счастлив, если Сергеев вернётся в «Крылья Советов»
13:30
Деменко: «Зенит» хочет выиграть седьмое подряд чемпионство к своему столетию
06 Июля
13:38
Силкин: «Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне»
05 Июля
18:15
Бейл: «Приезд Депая пойдёт только на пользу РПЛ»
15:08
«Зенит» договорился с «Торино» и ждёт ответа от Илича
04 Июля
12:43
Агент рассказал о планах Чистякова
12:26
Канчельскис: «Зенит» сделает всё, чтобы обогнать «Спартак»
03 Июля
19:43
Орлов: «Краснодар» вряд ли отдаст Кордобу «Зениту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» Де ла Фуэнте ответил, кто должен получить «Золотой мяч» Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель Зидан приехал в расположение «Реала» Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024 Стало известно, что Родри сказал Ямалю после финала Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Почему Ямаль может не стать новым Месси
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июля
15:10 · Россия. Премьер-лига
На новой форме «Рубина» вышиты имена болельщиков, купивших абонементы за последние пять лет
14:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент раскрыл информацию о будущем Дркушича
14:35 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, интерес ли Дркушич «Спартаку»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Гордеев объяснил, почему ожидает интригу в борьбе за золото РПЛ эксклюзив
14:21 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал четырёх игроков, которые могут стать лучшим бомбардиром РПЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — об упущенном чемпионстве: «Вышли, проиграли и уехали»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил календарь «Зенита»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Зениту» очень важно начать с победы»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал игрока «Зенита», который пропустит первый матч в РПЛ
13:53 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил перспективы «Крыльев Советов»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Силкин высказался о борьбе за золотые медали в РПЛ в следующем сезоне эксклюзив
13:43 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал, хочет ли вернуться в «Спартак»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, какую максимальную скорость набирал на автомобиле
13:18 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов — о Глушенкове: «Таких игроков у нас мало»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Тюкавину нельзя опускать планку»
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает работу по усилению состава
12:41 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «У Жозе нет заметного лишнего веса»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Худяков переходит в европейский клуб - известно название
12:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не планирует отпускать Бабича
12:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартак» возвращается нападающий
12:25 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, подписан ли контракт с Барко
12:19 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили, было ли предложение «Зенита» по Соболеву
12:09 · Россия. Премьер-лига
Хомуха высказался о матче ЦСКА с «Ростовом»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Я любовался игрой Вендела и Глушенкова»
Все новости
Рекомендуем