Семак назвал игрока «Зенита», который пропустит первый матч в РПЛ

В субботу «Зенит» проведёт первый матч нового чемпионата России. Команда Сергея Семака будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. В преддверии игры рулевой питерской команды высказался о травме защитника Родригао, полученной в недавнем матче за суперкубок.

«Надеюсь, что [травма] не серьёзная. Эту игру он пропустит, но что касается последующих матчей, то нужно смотреть, насколько быстро будет проходить процесс восстановления, реабилитации и набора формы», - цитирует Семака сайт «Зенита».

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» стартует 20 июля в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой в Самаре во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.