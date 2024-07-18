Семак оценил перспективы «Крыльев Советов»

В первом туре Российской премьер-лиги «Зенит» в субботу сыграет против «Крыльев Советов» на выезде. Комментарий по поводу соперника дал рулевой питерской команды Сергей Семак.

«Мне кажется, «Крылья» в последние годы играют в хороший комбинационный футбол. Команда играет ярко, старается много атаковать. И в этом, конечно же, большая заслуга главного тренера», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

В продолжении комментария Семак отметил селекционную службу самарского клуба, указав на наличие в составе иностранных игроков высокого уровня. Рулевой «Зенита» выделил таких футболистов, как Гарре, Бейл и Констанца.

«Крылья Советов» будут бороться за место в верхней части турнирной таблицы», - сказал Семак.

По словам тренера «Зенита», его команду в субботу вечером ждёт тяжёлый и интересный поединок.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» стартует 20 июля в 17:30 по московскому времени.