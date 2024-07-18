Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за золото в РПЛ в новом сезоне.

- Будет ли интрига в борьбе за первое место?

- «Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался. То, что он скупает лучших футболистов, не значит, что он усилился. Мы уже это проходили. Глушенков поначалу никак не мог забить. Только в последнем матче два мяча забил. Но в этой встрече «Краснодар» был не похож на себя. Мне он не понравился.

- Конкуренты «Зенита» почти не усилились. Это не смущает?

- Значит, нет финансовой возможности. Вы же знаете, какие сейчас ценники на футболистов. К нам хорошие легионеры вообще редко когда приезжали. Я бы отметил только Кордобу в «Краснодаре». Мне он очень нравится. В «Зените» набирают кучу бразильцев. Да, Малком был хороший игрок, а что касается остальных, я бы не сказал, что без них ничего не получится.

- В это трансферное окно питерцы делали упор на россиян.

- Главное, чтобы они играли, а не сидели на лавке. Ведь перейти в «Зенит» - еще полдела. Надо иметь место в составе. А когда приходит молодой футболист, ему надо доказывать свое право выходить на поле. А он пару раз не забьет и садится на лавку.

- «Динамо» купило пока только Лунёва. Достаточно ли этого, чтобы повторить успехи прошлого сезона?

- У «Динамо» была в том году длительная беспроигрышная серия. Потом «бело-голубые» уступили на кубок «Зениту» 0:5 и немного подразвалились. Никак не могли прийти в себя. Затем вроде бы пришли, но смазали концовку сезона. А что касается Лунёва, уверен, он будет первым номером в команде. Для этого его и брали.

- «Краснодар» ослаб с уходом некоторых игроков. Его результаты пойдут вниз?

- Ушел Сафонов, лидер команды. Просто так капитанскую повязку человеку не отдадут. Это потеря для клуба. Если удастся сохранить Кордобу и у него будет такое стремление, как в прошлом сезоне, – это одно. Если останется и будет валять дурака – это будет только вредить «быкам».

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- Какие перспективы у «Спартака» в новом сезоне? Пришел новый тренер, возможно, покинет клуб Соболев.

- По товарищеским матчам сложно делать выводы. Все готовятся к чемпионату, и никто не хочет ломаться. Игры чемпионата все покажут. А что касается Соболева, это рослый форвард, с которым можно менять стиль игры. Такой футболист должен быть в команде.

- У ЦСКА тоже многое меняется. Пришел Николич. Как относитесь к этому тренеру?

- Как тренер в «Локомотиве» он неплохо поработал и оставил хорошее впечатление. А дальше все будет зависеть от того, как примет его команда. Если не будет результата, поедет вслед за предыдущим наставником.

- «Локомотив» лишился многих лидеров, и громких трансферов пока нет. Что об этом думаете?

- Это ровная команда. Когда она в прошлом сезоне скатилась вниз, это было не ее место. Все зависит от обстановки в коллективе. Что касается усиления, все зависит от финансов. Не думаю что «железнодорожники» против приобретения хорошего футболиста. Вопрос в том, есть на это ресурсы или нет.

Елена Григорьевская