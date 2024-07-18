Самедов: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался о перспективах столичного клуба в новом сезоне.

По мнению эксперта, «Зенит» провел мощную трансферную кампанию, поэтому сейчас они явные фавориты в борьбе за трофей.

— Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков, — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Игра между командами должна будет стартовать в 17:30 по столичному времени.

Напомним, последние шесть розыгрышей РПЛ выиграл «Зенит».