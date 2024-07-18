Черчесов рассказал, хочет ли вернуться в «Спартак»

Бывший наставник «Спартака» Станислав Черчесов ответил на вопрос, является ли правдой его большое желание вернуться в столичный клуб.

«Во-первых, это абсолютная неправда. Никто, еще раз повторяю, никуда не бежит. Гештальт мы в других клубах закрыли, и мне, как говорится, нечего в этом плане сказать», — заявил Черчесов на YouTube-канале «Рашен Football».

Напомним, в качестве футболиста Черчесов выступал за «Спартак» в периоды 1984-1987, 1989-1992, а также в 1995 и 2002 годах. В 2006 году Черчесов был спортивным директором «красно-белых», а с 2007 по 2008 год возглавлял команду.

В настоящий момент 60-летний специалист тренирует сборную Казахстана.