Тюкавин рассказал, какую максимальную скорость набирал на автомобиле

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, до какой скорости разгонялся на автомобиле.

«Не гоняю, страшно. Максимум 140 выжимал. 150 — вообще край. Тем более везде сейчас камеры — не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

20 июля начнется новый сезон Российской премьер-лиги. В этот день «бело-голубые» проведут домашний поединок с воронежским «Факелом». Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 млн евро.